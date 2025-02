Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben im Januar dieses Jahres mehr als 15.000 Angreifer in Richtung Pokrovske neutralisiert.

Die Richtung Pokrovskoe ist jetzt eine der heißesten an der Front. Im ersten Monat dieses Jahres haben ukrainische Soldaten dort 15 Tausend Eindringlinge neutralisiert. Dies berichtete der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj am Sonntag, den 2. Februar auf seinem Kanal in Telegram.

Der Oberbefehlshaber wies darauf hin, dass es an der Front eine Verteidigungsoperation gibt, deren Ziel es ist, feindliche Kräfte und feindliche Reserven zu vernichten.

Die ukrainischen Verteidiger fügen den Angreifern in Richtung Pokrowsk ständig Verluste zu.

„Allein im Januar dieses Jahres haben unsere Soldaten hier mehr als 15.000 Angreifer neutralisiert, von denen etwa 7.000 uneinholbar waren“, sagte Syrskyj.

Der Oberbefehlshaber dankte den ukrainischen Soldaten für ihre Widerstandsfähigkeit, ihre Effizienz und ihren Heldenmut.

Wir erinnern daran, dass in mehreren Siedlungen der Gemeinden Komarska und Kryvorizka in der Region Donezk die Zwangsevakuierung von Familien mit Kindern eingeführt wurde.