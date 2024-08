Syrskyj kündigte den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Insgesamt seien weitere fünf Quadratkilometer russischen Territoriums unter Kontrolle gebracht worden, sagte Olexander Syrskyj.

In der Region Kursk der Russischen Föderation gibt es eine offensive Operation der ukrainischen Armee. In den letzten 24 Stunden sind unsere Truppen bis zu zwei Kilometer vorgerückt, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, am Freitag, den 30. August, bei einer Sitzung des Hauptquartiers des Oberbefehlshabers.

„In Richtung Kursk geht die offensive Operation weiter. Im Laufe des Tages sind unsere Truppen bis zu zwei Kilometer vorgerückt. Insgesamt haben wir fünf Quadratkilometer Territorium unter Kontrolle gebracht“, sagte er.

Gleichzeitig wies Syrskyj darauf hin, dass praktisch an der gesamten Frontlinie die Kämpfe in unterschiedlicher Intensität fortgesetzt werden und die schwierigste Situation weiterhin in Richtung Pokrowski besteht.

„Der Feind versucht, die Verteidigung unserer Truppen zu durchbrechen, aber seit heute Morgen sind alle Angriffe zurückgeschlagen worden“, versicherte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine.