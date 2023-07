Syrskyj sagte, wo die Russen eine Offensive gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben eine Offensive in Richtung Kupjansk gestartet. Dies erklärte der Befehlshaber der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj, am 17. Juli, wie Media Military Center berichtete.

Ihm zufolge bleibt die operative Situation im Osten der Ukraine schwierig. Um die Offensivaktionen der ukrainischen Streitkräfte im Gebiet von Bachmut zu stoppen, verlegt der Feind aktiv zusätzliche Kräfte und Mittel in diese Richtung, deren Basis Einheiten von Luftlandetruppen sind.

„Gleichzeitig ist der Feind in Richtung Kupjansk in die Offensive gegangen und hat sich zum Ziel gesetzt, unsere Truppen im Gebiet von Kupjansk zu besiegen und die Offensive bis tief in unsere militärischen Befehle hinein fortzusetzen“, so Syrsky.

Unter diesen schwierigen Bedingungen besuchte der Kommandeur der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte die Kampfbrigaden der ukrainischen Gruppierung und traf sich mit den Befehlshabern der Einheiten, um die ukrainischen Pläne anzupassen und problematische Fragen vor Ort zu lösen.

Syrsky traf sich mit ukrainischen Soldaten in jeder der Brigaden und überreichte den besten Soldaten Auszeichnungen, wertvolle Geschenke und Urkunden über Geldprämien.

„Mit den Kommandeuren wurden alle notwendigen Entscheidungen zur Stabilisierung der Lage in Richtung Lyman ausgearbeitet und getroffen. Wir kommen weiter voran, Schritt für Schritt bei der Befreiung unseres Landes“, fügte er hinzu.

Im Generalstab wurde berichtet, was an der Front geschieht