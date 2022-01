Der tägliche COVID-Anstieg in der Ukraine ist stark angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in der Ukraine über Nacht gestiegen. Während am Vortag 1.746 neue Fälle gemeldet wurden, wurden in den letzten 24 Stunden 4.571 COVID-Fälle registriert. Davon waren 210 Kinder und 112 Angestellte im Gesundheitswesen betroffen, so die Pressestelle des Gesundheitsministeriums.

Innerhalb von 24 Stunden starben 273 Ukrainer an der Krankheit. Seit Beginn der Pandemie gab es 96.709 Todesfälle.

Auch in den vergangenen Tag ins Krankenhaus eingeliefert – 1.366 Menschen, 8.439 Menschen überwunden die Krankheit.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag:

Kiew – 1344;

Gebiet Winnyzja – 156;

Gebiet Wolhynien – 25;

Gebiet Dnipropetrowsk – 169;

Gebiet Donezk – 126;

Gebiet Schytomyr – 71;

Gebiet Transkarpaten – 148;

Region Saporischschja – 148;

Region Iwano-Frankiwsk – 130;

Region Kiew – 199;

Region Kirowohrad – 49;

Region Lugansk – 103;

Region Lwiw – 210;

Gebiet Mykolajiw – 102;

Gebiet Odessa – 209;

Gebiet Poltawa – 273;

Gebiet Riwne – 104;

Gebiet Sumy – 129;

Gebiet Ternopil – 85;

Gebiet Charkiw – 178;

Gebiet Cherson – 111;

Gebiet Chmelnyzkyj – 169;

Gebiet Tscherkassy – 157;

Gebiet Czernowitz – 85;

Gebiet Tschernihiw – 91.

Während der Pandemie in der Ukraine erkrankten 3 682 659 Menschen, 3 491 793 wurden geheilt und 16 865 938 PCR-Tests wurden durchgeführt.