Die Türkei hat die Botschaft an Kiew zurückgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das türkische Außenministerium hat die Botschaft in Kiew wiedereröffnet, nachdem sie einen Monat lang in Czernowitz evakuiert worden war. Dies teilte die türkische Botschaft am Dienstag, 5. April, auf ihrer Facebook-Seite mit.

„Vorübergehend haben wir unsere Aktivitäten nach Czernowitz verlagert, das zu unserem operativen Logistikzentrum geworden ist. Und heute sind wir in unser Haus in Kiew zurückgekehrt“, heißt es in einer Erklärung der Botschaft.

Die türkische Publikation Haberturk weist darauf hin, dass die Türkei die letzte Botschaft war, die Kiew verlassen hat, aber heute ist sie die erste Botschaft, die in die Stadt zurückkehrt, nachdem die Bedrohung Kiews durch Russland verschwunden ist.

Im Gegensatz zu vielen westlichen Botschaften verließ die türkische Botschaft die Ukraine nicht und arbeitete die ganze Zeit über in Czernowitz weiter. Seine Abreise aus der ukrainischen Hauptstadt wurde am 11. März bekannt…