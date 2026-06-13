Tamanneftogaz und die russische Luftabwehr sind betroffen – Sicherheitsdienst der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Öl- und Gasterminal „Tamanneftogaz“ in der Region Krasnodar ist der größte Umschlagkomplex für Flüssiggas im Süden der Russischen Föderation.

Ukrainische Drohnen haben Tamannaftogaz getroffen – einen wichtigen Umschlagkomplex für Kohlenwasserstoffe im Süden der Russischen Föderation. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am Samstag, dem 13. Juni, mit.

Die gezielten Schläge wurden von Kämpfern des Zentrums für Spezialeinsätze „Alfa“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine gemeinsam mit den Spezialeinheiten und dem Hauptnachrichtendienst ausgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Öl- und Gasterminal Tamanneftogaz in der Region Krasnodar der größte Umschlagkomplex für Flüssiggas im Süden der Russischen Föderation ist. Die Drohnen trafen fünf Tanks mit Erdölprodukten im Tanklager sowie zwei Ölverladestationen des Terminals.

„Es brennt auch im Bereich des Lkw-Parkplatzes und der Lagerinfrastruktur von Tamanneftogaz. Auch Stellungen der russischen Luftabwehr, die das Objekt schützten, wurden getroffen“, teilten die Sicherheitsdienste der Ukraine mit und kündigten weitere Angriffe auf Objekte des russischen Öl- und Gaskomplexes an.

Zur Erinnerung: Am Morgen wurde bekannt, dass in der Region Krasnodar in der Nacht Drohnen einen Angriff auf einen Seehafen durchgeführt hatten. Die lokalen Behörden bestätigten, dass eine Person ums Leben kam und drei weitere verletzt wurden. Dort brach ein Großbrand aus.

Ebenfalls heute Nacht wurde in der Wolgograd-Region der Russischen Föderation eine Anlage zur Aufbereitung und zum Umschlag von Öl in der Nähe der Ortschaft Kotowo angegriffen. Die Zerstörung des Ziels und ein Brand auf dem Gelände des Unternehmens wurden bestätigt.