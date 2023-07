Die Tankstellenpreise in der Ukraine sind stark angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Einzelhandelspreise für Benzin und Dieselkraftstoff in der Ukraine stiegen am Montag um etwa 2 Hrywnja im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Dies berichtet enkorr am 3. Juli unter Berufung auf die Beobachtung des Einzelhandelsmarktes durch die A-95 Consulting Group.

So stiegen Benzin A-95 und A-95 Premium an den Tankstellen von OKKO um 3 bzw. 2 Hrywnja pro Liter auf 49,99 bzw. 51,99 Hrywnja pro Liter. Dieselkraftstoff in diesem Netz ist um 3 Hrywnja/Liter auf 47,99 Hrywnja/Liter gestiegen.

An den WOG-Tankstellen stiegen alle Kraftstoffe um 3 Hrywnja/Liter: A-95 stieg auf 49,99 Hrywnja/Liter, A-95+ auf 52,99 Hrywnja/Liter und Dieselkraftstoff auf 47,99 Hrywnja/Liter.

An den Ukrnafta-Tankstellen stiegen Benzin und Dieselkraftstoff um 2,91 Hrywnja/l: A-95 Benzin – auf 43,90 Hrywnja/l, A-95+ Benzin – auf 45,90 Hrywnja/l, Dieselkraftstoff – auf 42,90 Hrywnja/l.

Benzin A-95 mit verbesserter Leistung an den UPG- und SOCAR-Tankstellen stieg um 5 Hrywnja/Liter auf 51,90 bzw. 54,99 Hrywnja/Liter.

Der nationale Durchschnittspreis für Benzin A-95 stieg um 1,98 Hrywnja/Liter auf 46,84 Hrywnja/Liter, A-95+ stieg um 2,42 Hrywnja/Liter auf 49,61 Hrywnja/Liter und Dieselkraftstoff stieg um 2,03 Hrywnja/Liter auf 45,44 Hrywnja/Liter (siehe Tabelle).