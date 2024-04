Telegram von 'Geheimdienst-Bot' blockiert - Hauptnachrichtendienst-Direktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Messenger Telegram hat den wichtigsten Geheimdienst-Bot Main Directorate of Intelligence blockiert. Über die Sperrung am Sonntag, den 28. April, berichtete das Main Directorate of Intelligence in Telegram.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Management der Telegram-Plattform unangemessen eine Reihe von offiziellen Bots blockiert hat, die sich gegen die russische Aggression gegen die Ukraine richteten – insbesondere wurde der Hauptnachrichtendienst-Bot blockiert, entgegen den Regeln und Erklärungen, die das Telegram-Management öffentlich erklärte.

„Trotz der Blockierung unseres Bots – Ihre persönlichen Daten sind sicher!“, sagte die Hauptnachrichtendienstleitung in einer Erklärung.

Der ukrainische Geheimdienst warnte davor, dass Russen Bots mit ähnlichen Namen erstellen und riet dringend davon ab, ihnen persönliche Daten zu schicken.

„Wir sind bereits dabei, die Arbeit des Bots auf anderen Plattformen wieder aufzunehmen“, schließt das Main Intelligence Directorate seine Nachricht.

Der Main Intelligence Bot ist der offizielle Kommunikationskanal zwischen den Bewohnern der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine – all jenen, die das Besatzungsregime bekämpfen wollen, und den Bürgern, die nicht gleichgültig sind – und der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine.

Die Hauptdirektion des Geheimdienstes bot an, über den Bot Informationen zu übermitteln, die für die ukrainischen Verteidigungskräfte nützlich sein könnten, um die Russen zu besiegen – zum Beispiel die Anhäufung von Ausrüstung oder die Bewegung der Truppen der Invasoren.

Es ist auch bekannt, dass der eVrag-Bot des Ministeriums für digitale Transformation, der offizielle Bot des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der Koordinator-Bot aus dem Süden der Ukraine und der Bot der Luftverteidigung zur Verfolgung von Shaheds blockiert wurden.

Lernen Sie etwas kennen. Wie nach im Krieg vermissten Ukrainern gesucht wird