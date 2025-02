Die Todesursache eines Mannes im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung in Czernowitz ist geklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Gerichtsmediziner in Czernowitz haben die Todesursache eines 32-jährigen Mannes im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung während der militärmedizinischen Kommission festgestellt. Dies teilte der Leiter der staatlichen Fachinstitution Czernowitz Regionalbüro für gerichtsmedizinische Untersuchungen des Gesundheitsministeriums der Ukraine, Wiktor Bachynskyj, in einem Kommentar gegenüber molbuk.ua mit.

Die Autopsieergebnisse zeigten, dass der Mann an einer ischämischen Herzerkrankung litt und akutes Herzversagen hatte.

„Der Tod trat als Folge einer akuten Verletzung der Herzdynamik ein“, sagte der Gerichtsmediziner.

Baczynski fügte hinzu, dass der Wehrdienstleistende an Fettleibigkeit dritten Grades litt. An der Leiche des Verstorbenen wurden keine Verletzungen gefunden, sagte er.

„Es wurden keine Prellungen oder Schläge gefunden“, stellte der Gerichtsmediziner klar.

Wir werden daran erinnern, dass am 7. Februar in einem der territorialen Zentren für Erwerb und soziale Unterstützung der Region Czernowitz ein 32-jähriger Mann starb. Zuvor war in der Region Schytomyr ein Mann gestorben, nachdem er sich im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung aufgehalten hatte. Die Gesetzeshüter stuften das Ereignis als Selbstmord ein.