Im vorübergehend besetzten Tokmak in der Region Saporischschja sind zum zweiten Mal an einem Tag Explosionen zu hören gewesen. Dies teilte der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow am Sonntag, den 24. September auf seinem Telegram-Kanal mit.

Ihm zufolge hören die Einwohner von Tokmak erneut laute Explosionen.

„Die Eindringlinge sollten dies als Hinweis verstehen: Es ist Zeit, (zusammen)zupacken und nach Russland zu gehen“, schloss der Beamte.

Wie wir bereits berichteten, berichteten russische Medien über starke „Ankünfte“ in Tokmak. Die Informationen über „Ankünfte“ in Tokmak wurden von Ivan Fedorow bestätigt.

Darüber hinaus waren am Sonntagmorgen auch in der russischen Stadt Kursk Explosionen zu hören. Nach Angaben der Massenmedien hat der ukrainische Militärgeheimdienst eine Drohnenoperation in der Stadt durchgeführt, bei der das FSB-Gebäude getroffen wurde.