In Transkarpatien wird zwei Priestern der ukrainisch-orthodoxen Kirche wegen Propaganda für den Kommunismus der Prozess gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Transkarpatien wurde ein Verfahren gegen zwei Geistliche der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, die wegen Propaganda für den Kommunismus entlarvt wurden, an das Gericht übergeben. Darüber berichtet der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine in der Region Transkarpatien am Freitag, den 15. März.

„Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Rektor des Tempels und der Priester des Männerklosters der Chust-Diözese der ukrainisch-orthodoxen Kirche MP in Transkarpatien öffentlich über das Internet verbotene kommunistische Symbole und sowjetische Slogans verbreitet haben. Als ideologische Anhänger des kommunistischen Regimes verbreiteten sie Propaganda für die ehemalige UdSSR“, heißt es in dem Bericht.

Beide wurden am 27. Februar dieses Jahres verhaftet. Sie werden derzeit unter dem Artikel über die Verbreitung kommunistischer Symbole und Propaganda des kommunistischen totalitären Regimes (Teil 1 des Artikels 436-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angeklagt. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Eigentums.