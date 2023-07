Ein Nonnenkloster des Moskauer Patriarchats brannte in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dorf Kislovka in der Gebietskörperschaft Tarashchanskaya brach am Abend des 20. Juli in einem Nonnenkloster auf einer Fläche von 500 qm ein Feuer aus. Darüber berichtet ein Pressedienst des staatlichen Notdienstes.

Das Dach des Klosters zu Ehren der Heiligen Königlichen Märtyrer der Diözese Bila Zerkwa der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats brannte.

Das Feuer wurde gelöscht, wobei 12 Einheiten der Ausrüstung und 46 Personen an den Löscharbeiten beteiligt waren.