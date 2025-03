Es wurde bekannt, wie viel im Jahr 2024 für Arzneimittelwerbung ausgegeben wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Jahr 2024 investierten die Pharmaunternehmen mindestens 4 Milliarden Hrywnja in die Arzneimittelwerbung. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Fernsehen und dem Internet.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf UNN.

Nach Angaben des Vertriebshauses Ocean Media Plus kostete allein die Fernsehwerbung die Pharmahersteller im Jahr 2024 3,6 Milliarden Hrywnja, das sind 18,9 % mehr als 2023. Ukrainische Marken bleiben die größten Werbekunden: „Farmak“, „PRO Pharma“, „Arterium“ und „Delta Medical“.

Gleichzeitig hat laut Olexander Zhdanov, CEO von Sirius Media, der Anteil der Fernsehwerbung für Arzneimittel im Jahr 2025 bereits einen Rekordwert von 62% aller Werbebudgets erreicht.

Ihm zufolge lag der Anteil der Pharma-Werbeeinschaltquoten an allen Kategorien im Jahr 2023 bei 55%, sank im Jahr 2024 auf 44% und stieg ab dem 1. März 2025 auf 57%.

Neben dem Fernsehen investieren Pharmaunternehmen aktiv in Videowerbung auf YouTube, Facebook, Instagram, Targeting in Google Ads, Werbung in medizinischen Apps und sogar in TikTok und Telegram. Im Jahr 2024 gaben die Pharmahersteller über 186 Millionen Hrywnja allein für Online-Werbung aus.