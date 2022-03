Treffen zwischen ukrainischen und US-amerikanischen Spitzenbeamten in Warschau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Außen- und Verteidigungsminister der Ukraine und der USA treffen sich in Warschau. Dmytro Kuleba, Olexij Resnikow, Antony Blinken und Lloyd Austin nehmen an dem Treffen in der polnischen Hauptstadt am Samstag, den 26. März teil.

„Wir treffen unsere US-Kollegen Blinken und Austin in Warschau zusammen mit Alexej Resnikow. Dieses spezielle 2 2-Format ermöglicht es uns, praktische Lösungen sowohl im politischen als auch im verteidigungspolitischen Bereich zu suchen, um die Fähigkeit der Ukraine zu stärken, der russischen Aggression zu widerstehen“, schrieb Kuleba auf Twitter.

Resnikow wies seinerseits darauf hin, dass das Treffen zum ersten Mal in diesem Format stattfand. Er sagte, sie hätten mit Blinken und Austin über aktuelle Themen und die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA in den Bereichen Politik und Verteidigung gesprochen.

„Am Abend werden wir auch der Rede des US-Präsidenten zum Krieg Russlands gegen die Ukraine beiwohnen. Einzelheiten später“, so der Minister.

US-Präsident Joe Biden und der polnische Ministerpräsident Andrzej Duda hatten sich am Vortag getroffen, woraufhin das Weiße Haus neue Sanktionen gegen Russland ankündigte…