Trotz des Krieges zahlt die Ukraine weiterhin ihre Schulden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Finanzministerium hat am 1. März eine Kuponzahlung für seine im September 2022 fälligen Eurobonds geleistet. Dies teilte der stellvertretende Exekutivdirektor des IWF, Vladyslav Rashkovan, auf Facebook unter Berufung auf Finanzminister Serhij Marchenko mit.

„Wir kommen unseren Verpflichtungen in vollem Umfang nach. am 1. März 2022 wurde die Kuponzahlung für die im September 2022 fälligen Eurobonds geleistet“, so Marchenko.

Die Agentur versichert, dass das Finanzministerium, das Schatzamt und die Nationalbank der Ukraine auch unter Kriegsbedingungen dafür sorgen, dass alle notwendigen Zahlungen geleistet werden.

Zum 28. Februar beliefen sich die Guthaben auf dem einheitlichen Konto der Staatskasse auf 33 Mrd. Hrywnja, was für den laufenden Zahlungsverkehr ausreichend ist…