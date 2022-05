Trukhanov fordert die Einwohner von Odessa auf, nicht in die Stadt zurückzukehren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Bürgermeister von Odessa, Gennadiy Trukhanov, sagte in einem Interview mit LB, dass etwa 200.000 Einwohner die Stadt verlassen haben, einige kehren bereits zurück, aber die Behörden warnten – die Gefahr ist noch nicht vorüber. Trukhanov zufolge kehren viele Einheimische zurück, da die Ferienzeit naht.

„Leider sind die Aussichten so, dass es häufiger zu Beschuss kommen wird. Deshalb ist es gefährlich, zurückzukommen. Sie wissen ja, wie das ist – Sommer, Meer, alle wollen sich ausruhen, sie sind gelangweilt von ihrer Stadt, von der Atmosphäre und gehen. Aber wir sagen, dass es gefährlich ist, dorthin zu fahren: Denken Sie an die Kinder, an die Sicherheit“, – erklärte er während des Interviews und warnte andere Ukrainer davor, in ihren Lieblingsurlaubsort zu fahren.

Außerdem wies der Bürgermeister darauf hin, dass es wegen des Krieges keinen gewöhnlichen Urlaub geben wird: Sowohl die Küste als auch das Wassergebiet bei Odessa sind vermint. Nach dem Untergang des russischen Kreuzers „Moskau“ sei die Bedrohung vom Meer aus geringer geworden, wenn auch nicht völlig verschwunden. Die Verteidiger der Region verstärken nun jedoch aktiv die Landzufahrten zur Region, um die Russen daran zu hindern, Odessa von Wosnesensk, Mykolajiw und Cherson aus zu erreichen.