In der Ukraine ist ein Überschuss an Strom entstanden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Vortag ist ein Überschuss an Strom im Energiesystem aufgetreten. Dies teilte das Energieministerium am Montag, den 1. Januar mit.

„Im Energiesystem wurde ein Überschuss an Strom verzeichnet. Der Überschuss wurde von der Ukraine an das benachbarte Polen übertragen (von 11:00 bis 13:00 Uhr). Die Gesamtmenge belief sich auf 600 MWh“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass sich die gestrigen Stromimporte auf 11.641 MWh beliefen. Und die Exporte von Strom für den 30-31 Dezember – 210 MWh.

Die Agentur versicherte, dass das Energiesystem der Ukraine jetzt ausgeglichen ist und dass es in der Reserve acht Kraftwerksblöcke gibt, die bei Bedarf eingeschaltet werden können.

Nach Angaben von Ukrenergo wurde gestern Nachmittag erneut ein Wärmekraftwerk in der Ostregion beschossen. Dort gibt es Schäden.

Insgesamt 12 Siedlungen waren am Montagmorgen wegen des schlechten Wetters stromlos, alle für mehr als einen Tag: zwei Siedlungen – in der Region Charkiw, 10 – in der Region Donezk.

Wegen der Feindseligkeiten und aus anderen Gründen bleiben bis zum Morgen 416 Siedlungen ohne Licht. Je nach Sicherheitslage und mit Genehmigung des Militärs werden Notbergungsarbeiten durchgeführt.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine in der Nacht zum 25. Dezember Polen Nothilfe geleistet hat. Damals ging es um die Bitte des polnischen Übertragungsnetzbetreibers PSE, überschüssigen Strom zu übertragen.