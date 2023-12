Ukraine bereit, Munition für eine Million Drohnen zu produzieren - Ministerium für Industrie und Handel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Fabriken in der Ukraine sind bereit, Munition für eine Million Drohnen zu produzieren. Die fertigen unbemannten Luftfahrzeuge sollen 2024 an die ukrainischen Verteidiger übergeben werden. Dies teilte der Minister für strategische Industrien Alexander Kamyshyn am Freitag, den 22. Dezember auf seinem Telegram-Kanal mit.

Der Beamte merkte an, dass die Worte von Präsident Wolodymyr Selenskyj über „eine Million Drohnen“ Diskussionen über die Bedeutung von Drohnen, die Angemessenheit einer solchen Zahl oder die Fähigkeit, Munition zu produzieren, ausgelöst haben.

„Was die Munition für Drohnen angeht – wir haben die Kapazität, sie zu produzieren. Die Deregulierung in diesem Segment hat viele neue Hersteller entstehen lassen. Wir haben jetzt mehr als 50 Hersteller von Drohnenmunition, sowohl öffentliche als auch private, die in der Lage sind, Munition mit einem Gewicht von 300g bis 10kg in verschiedenen Ausführungen zu produzieren“, betonte er.

Ihm zufolge testet das Team des Verteidigungsministeriums jetzt aktiv neue Drohnenmunition und setzt sie recht schnell in Dienst.

„Munition für Drohnen sollte unter Fabrikbedingungen hergestellt werden, nicht in Schützengräben. Und die Fabriken sind dazu bereit“, fasste Kamyshin zusammen.

Wie wir berichteten, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz, dass die Ukraine im nächsten Jahr eine Million Drohnen produzieren wird. Gleichzeitig zeigte er sich schockiert über die Verzögerungen bei der Lieferung von Tausenden von Drohnen an die Front.