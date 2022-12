Die Ukraine braucht 4 Mrd. Dollar für Gas - Naftohas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während der Heizperiode benötigt die Ukraine mehr als 4 Mrd. Dollar für den zusätzlichen Kauf von Erdgas. Olexij Tschernyschew, Vorstandsvorsitzender von Naftohas, sagte dies bei einem Treffen mit den Botschaftern der G7-Länder und dem Leiter der EU-Delegation in der Ukraine, wie der Pressedienst des Unternehmens mitteilte.

„Nach vorläufigen Berechnungen des Energieministeriums benötigt die Ukraine angesichts der militärischen Risiken für die Heizperiode zusätzliche 3 Milliarden Kubikmeter Gas, was in Geld ausgedrückt derzeit mehr als 4 Milliarden USD ausmacht. Wir brauchen dabei die Hilfe unserer ausländischen Partner“, sagte Tschernyschew.

Er wies darauf hin, dass Russland seit Beginn des Krieges mehr als 300 Energieinfrastrukturanlagen in der Ukraine zerstört hat. Allein am 17. November griffen die Angreifer mehr als 10 Gasförderanlagen an, die ein Drittel der nationalen Produktion ausmachen.

Am Vortag wurde berichtet, dass die USA für Naftohas Geld für zusätzliche Gaskäufe aufgetrieben hatten. Wir sprechen hier von Hunderten von Millionen Dollar…