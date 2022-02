Die Ukraine bricht die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen, wie Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag, 24. Februar, mitteilte.

„Wir haben die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Die Ukraine verteidigt sich selbst und wird ihre Freiheit nicht aufgeben, ganz gleich, was Moskau denkt. Russland hat unser Land heimlich und selbstmörderisch angegriffen, wie es Deutschland im Zweiten Weltkrieg getan hat. Der russische Staat steht dem Bösen im Weg, aber vieles hängt vom russischen Volk ab. Die Bürgerinnen und Bürger müssen selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen wollen. Diejenigen, die ihr Gewissen noch nicht verloren haben – es ist an der Zeit, gegen den Krieg mit der Ukraine zu protestieren“, sagte er in einer Videobotschaft.

„Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen hart und wehren Angriffe im Donbass, in anderen Regionen im Osten, im Norden und im Süden ab. Der Feind hat schwere Verluste erlitten, die Verluste des Feindes werden noch größer sein. Sie sind in unser Land gekommen“, sagte Selenskyj.

„Ich möchte sagen, dass wir auf Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates die Sanktionen gegen alle Bürger der Ukraine aufheben werden, die bereit sind, unseren Staat mit der Waffe in der Hand als Teil der Thero-Verteidigungskräfte zu verteidigen“, sagte der Präsident.

Er sagte, die Ukraine werde am Boden und aus der Luft angegriffen, die Armee halte den Feind zurück und brauche nun die Unterstützung der Bevölkerung.

„Wir geben bereits Waffen aus und werden sie an alle ausgeben, die unser Land verteidigen wollen, an alle, die in der Lage sind, unsere Souveränität zu verteidigen. Die Zukunft unserer ukrainischen Nation hängt von jedem einzelnen Bürger der Ukraine ab. Jeder, der über Kampferfahrung verfügt und sich an der Verteidigung der Ukraine beteiligen kann, muss sich unverzüglich in den entsprechenden Rekrutierungszentren einfinden. Das Innenministerium setzt Veteranen zur Verteidigung des Staates ein“, sagte Selenskyj.

Der Präsident rief die Ukrainer auch dazu auf, Blut für die verwundeten Soldaten zu spenden.

Er wies auf die Bedeutung der ukrainischen Unternehmen in Kriegszeiten und die Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen hin.

„Die Nationalbank und die Bankensysteme der Ukraine verfügen über alle notwendigen Ressourcen, um den Finanzbedarf des Staates zu decken, alles zum Schutz des Staates, alles zum Schutz der Interessen der ukrainischen Bürger“, sagte Selenskyj.