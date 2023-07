In der Ukraine ist ein Erdbeben registriert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Erdbeben hat sich auf dem Gebiet der Region Transkarpatien ereignet. Die Erschütterungen erreichten 2,1 Punkte auf der Richterskala. Darüber am Montag, 31. Juli, berichtet auf der Seite des Hauptzentrums der speziellen Kontrolle im sozialen Netzwerk Facebook.

Es wird angegeben, dass das Erdbeben bei 14,25 aufgezeichnet wurde. Sein Epizentrum war sechs Kilometer westlich der Stadt Swaljawa, in einer Tiefe von sechs Kilometern gelegen.

Nach der Klassifizierung wurde das Erdbeben als kaum spürbar eingestuft.

„Die Erschütterungen werden nur von Personen wahrgenommen, die sich in ruhigen Räumen aufhalten, insbesondere in den oberen Stockwerken von Wohnhäusern. Dieses Erdbeben stellt keine Gefahr für die Bevölkerung und kritische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine dar“, heißt es in dem Bericht.

Wissenschaftler der Universität Côte d’Azur haben herausgefunden, dass kleine Veränderungen in GPS-Signalen es ermöglichen, starke Erdbeben etwa zwei Stunden vor ihrem Auftreten vorherzusagen.