Eine bekannte ukrainische Journalistin ist in Litauen gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Inna Kuznetsova, die langjährige Chefredakteurin und Leiterin des Kiewer Büros von Radio Liberty, ist in der litauischen Hauptstadt Vilnius gestorben. Darüber berichtete am Samstag, den 16. September die Direktorin des ukrainischen Dienstes von Radio Liberty Maryana Drach auf Facebook.

„Am 16. September ist die Leiterin des Kiewer Büros von Radio Liberty, die langjährige Chefredakteurin Inna Kuznetsova, in Vilnius verstorben. Inna war in letzter Zeit schwer krank gewesen. Doch die Nachricht von ihrem Tod kam für sie überraschend. Vor kurzem ging es Inna besser und sie träumte davon, wieder in Kiew zu arbeiten“, schrieb Drach.

Inna Kuznetsova machte ihren Abschluss an der Fakultät für Journalismus der Kiewer Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität. Sie arbeitete als Korrespondentin, politische Beobachterin des Nationalen Radios und Chefredakteurin von Radio Era FM.

Seit 2009 arbeitet sie bei Radio Liberty. Unter ihrer Leitung erhielt das Kiewer Büro den David Burke Award für seine Berichterstattung über die politische Krise in der Ukraine Ende 2013 und Anfang 2014.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine 63 Journalisten als Teilnehmer an Kampfhandlungen oder als Folge von russischem Beschuss oder Folter getötet wurden.