In der Region Sumy werden neue Zeitpläne für die Wasserversorgung eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Konotop wird am 17. Juli testweise und am 18. Juli dauerhaft Wasser von 6:00 bis 10:00 Uhr und von 16:00 bis 22:00 Uhr geliefert.

In Konotop in der Region Sumy werden wegen des Stromausfalls Zeitpläne für die Wasserversorgung eingeführt. Die Wasserversorgung wird in einem Teil der Stadt eingeschränkt sein. Dies teilte der Bürgermeister Artem Semenikhin am Mittwoch, den 17. Juli auf Facebook mit.

Ihm zufolge wird die Wasserversorgung in den Stadtteilen Zhilmassiv, KVRZ und dem Dorf Podlipnoe aufgrund des Stromausfalls nur morgens und abends erfolgen.

„Aufgrund der Tatsache, dass es jetzt tatsächlich keine Stromversorgung in unserer Stadt gibt, gibt es in zwei Mikrobezirken und im Dorf Podlipnoe jetzt praktisch keine Wasserversorgung….. Heute im Testbetrieb und morgen dauerhaft wird die Wasserversorgung von 6:00 bis 10:00 Uhr und von 16:00 bis 22:00 Uhr erfolgen“, erklärte Semenikhin.

Die Wasserversorgung wird mit Hilfe von Generatoren erfolgen. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Wasserversorgung mit Hilfe von Generatoren teuer wäre, so dass die Stadtverwaltung beschlossen hat, auf die Reparatur von Kollektoren und Wasserleitungen zu verzichten, um die Einwohner bei der Hitze mit Wasser zu versorgen.

Alle Punkte der Unzerstörbarkeit werden in Konotop funktionieren. Dort werden die Bürger Geräte aufladen und das Internet nutzen können.

Wir erinnern daran, dass neulich in Irpin in der Region Kiew aufgrund eines kritischen Druckabfalls im Netz vorübergehend Zeitpläne zur Einschränkung der Wasserversorgung galten.