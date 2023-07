Ukraine erhöht das Tempo der Gegenoffensive - CNN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach zwei Monaten langsamer Fortschritte auf dem Schlachtfeld wird die Ukraine wahrscheinlich das Tempo ihrer Gegenoffensive erhöhen. Dies berichtete CNN am 27. Juli unter Berufung auf zwei US-Beamte.

Demnach hat die Ukraine zusätzliche Truppen in den Südosten des Landes verlegt, ein Zeichen dafür, dass Kiew mögliche Schwachstellen in den russischen Verteidigungslinien ausgemacht hat.

Das ukrainische Militär hat seit Beginn der Operation im Juni eine große Zahl ausgebildeter Truppen, die zum Teil mit leistungsfähigeren westlichen Waffen ausgerüstet sind, in der Ukraine stationiert. Ein US-Beamter erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte zwar immer noch über eine gewisse Kampfkraft in der Reserve verfügen, dass sie aber jetzt den „Großteil“ der an der Gegenoffensive beteiligten Kräfte eingesetzt haben.

Diese Bemühungen scheinen einige Ergebnisse gezeitigt zu haben. Die Gegenoffensive hat einige Elemente der russischen Verteidigungslinien im Südosten durchbrochen, und Reserveeinheiten sind eingedrungen, um diese Gelegenheit zu nutzen.

Der russische Militärvertreter bestätigte auch, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Lage waren, drei Abschnitte der ersten russischen Verteidigungslinie an der Saporischschja-Front zu „durchbrechen“.

Die an der Offensive beteiligte ukrainische 47. Brigade bestätigte gegenüber CNN den Vormarsch mit den Worten: „Die Infanterie rückt vor. Die Artillerie gibt Deckung. Bradley-Besatzungen zerstören die feindliche Infanterie und ihre Ausrüstung“.