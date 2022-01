In der Ukraine gibt es mehr als 7.000 neue Fälle von COVID

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 7.177 neue bestätigte COVID-19-Fälle registriert, gegenüber 6.632 am Vortag. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag, dem 7. Januar, mit.

„In der Nacht zum 06. Januar gab es in der Ukraine 7.177 neue bestätigte Fälle von Coronavirus COVID-19 (darunter 364 Kinder und 203 Angestellte im Gesundheitswesen)“, heißt es in der Erklärung.

Auch in den letzten 24 Stunden:

Krankenhausaufenthalt – 1.866 Personen;

Todesopfer – 192;

Genesung – 5.595 Personen.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine:

3.696.468 Menschen erkrankten;

3.506.509 Menschen erholten sich;

97.088 Todesfälle;

16.933.070 PCR -Tests wurden durchgeführt.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag: