Die Ukraine könnte zumindest einen Teil von Sudzha, Oblast Kursk, kontrollieren: VoxCheck-Analyse

Das ukrainische Militär kontrolliert möglicherweise zumindest einen Teil der Stadt Sudzha in der russischen Region Kursk. Dies berichten die Analysten von VoxCheck in Zusammenarbeit mit Suspilne.

Am 9. August wurden Fotos in der Nähe des Pjaterotschka-Geschäfts in der russischen Stadt Sudzha veröffentlicht.

Die Entfernung zwischen diesem Geschäft und der Gasprom-Anlage, unter der mehrere Soldaten das Video aufgenommen haben, beträgt etwa 400 Meter.

In dem Video spricht ein Soldat, der sich als Mitglied der 61. Separaten Mechanisierten Steppenbrigade vorstellt, über die Kontrolle der Stadt. Die Brigade selbst teilte Suspilne mit, dass sie sich nicht zu der Situation äußert.

