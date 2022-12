Die Ukraine hat die Leichen von 49 gefallenen Verteidigern zurückgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat am Dienstag, den 6. Dezember, in einem weiteren Austausch 49 Leichen ihrer gefallenen Soldaten zurückgegeben. Dies teilte der Beauftragte der Werchowna Rada für vermisste Personen, Oleh Kotenko, mit, wie das Ministerium für Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

„Gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden tun wir jetzt alles, um so viele Leichen wie möglich zurückzubringen. Wir arbeiten ständig an den Orten, an denen die toten Kämpfer vermutet werden. Ich danke allen, die an diesen äußerst schwierigen Prozessen beteiligt sind, denn es ist eine Frage der Ehre für die Familien unserer Verteidiger, in Würde von ihnen Abschied zu nehmen!“ – betonte.

Ihm zufolge konnten bisher die Leichen von 827 Verteidigern, die im Kampf für die Ukraine gefallen sind, in ihre Heimat zurückgebracht werden.

Das Büro des Kommissars erinnerte an die Hotline für vermisste Personen: 0 800 339 247.

Darüber hinaus können Ukrainer dem Kommissar persönlich eine Vermisstenmeldung unter der Telefonnummer (099) 792-01-26 zukommen lassen.

Über das Wochenende können Nachrichten über Viber und Telegram gesendet werden: (095) 896-04-21.

Wie wir bereits berichteten, haben die Ukraine und Russland erneut die Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht. Der ukrainischen Seite ist es gelungen, die Leichen von 25 weiteren Kämpfern zurückzubringen

