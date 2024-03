Die Ukraine hat im März 20 Prozent der Zuckermengen nach Afrika exportiert - Minagro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat ihre Zuckerexporte in afrikanische Länder erheblich gesteigert. Die Ukraine hat im März dieses Jahres 20 Prozent des Zuckers in afrikanische Länder exportiert. Dies gab am Donnerstag, den 21. März, der Erste Stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine Taras Wyssozkyj bekannt, berichtet der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik.

„Die Ukraine entwickelt aktiv eine neue Richtung für den Zuckerexport. Im März wurden fast 8.000 Tonnen des Produkts in drei afrikanische Länder – Kamerun, Libyen und Guinea – geliefert“, sagte Wyssozkyj.

Der stellvertretende Minister fügte hinzu, dass die Situation auf dem Zuckermarkt im Allgemeinen stabil ist: Der produzierte Zucker reicht aus, um den Inlandsbedarf der Ukrainer zu decken und die notwendigen Exportmengen zu gewährleisten.