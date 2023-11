Die Ukraine hat mehr als 16 Mrd. Kubikmeter Gas angesammelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gasreserven in den unterirdischen Gasspeichern der Ukraine haben am 1. November die Marke von 16 Milliarden Kubikmetern überschritten. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 1. November, mit.

„Die Vorräte an Erdgas in den unterirdischen Speichern haben bereits 16,02 Milliarden Kubikmeter erreicht“, hieß es in dem Bericht.

Die Agentur betonte, dass dies 1,3 Milliarden mehr sind als in der Prognosebilanz des Kabinetts vorgesehen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine bereits im September die geplante Gasmenge von 14,7 Mrd. Kubikmetern vorzeitig angesammelt hatte.