Ukraine ruft Sturmwarnung aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukraine hat für Donnerstag, den 21. Oktober, wegen starker Winde eine landesweite Sturmwarnung ausgerufen. Das ukrainische hydrometeorologische Zentrum teilte in einer Erklärung mit.

„Am 21. Oktober sind in den meisten Regionen Windböen von 15-20 m/s zu erwarten, in den Karpaten bis zu 25 m/s“, heißt es in der Warnung.

Wie bereits erwähnt, wurde aufgrund des schlechten Wetters die Gefahrenstufe I ausgerufen.

Außerdem gilt in den Regionen West, Ost, Winnyzja, Schytomyr, Kiew, Dnipropetrowsk und Saporischschja bis zum 23. Oktober eine besondere Brandgefahr.

Zuvor hatten die Meteorologen eine Prognose für den Oktober abgegeben. Es wird erwartet, dass die Temperaturen und Niederschläge im Rahmen der Klimanorm liegen.

Das Wetter der Woche: Die Ukraine wird zum Wochenende wärmer