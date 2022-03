Die Ukraine und Russland sind sich in humanitären Fragen einig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die zweite Runde der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über die Beendigung des Krieges wurde am Donnerstag, den 3. März, in Belarus abgeschlossen.

Im Anschluss an das Treffen erklärte die ukrainische Delegation, sie habe nicht die erhofften Ergebnisse erzielt, so dass es eine dritte Gesprächsrunde geben werde.

„Zu unserem großen Bedauern haben wir nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir den humanitären Aspekt sehr ausführlich erörtert haben, denn einige Städte sind jetzt eingekesselt, die Situation in Bezug auf Lebensmittel, Medikamente und Evakuierung der Zivilbevölkerung ist dramatisch“, so Michail Podoljak, Berater des Leiters des Präsidialamtes.

Ihm zufolge werden Russland und die Ukraine bald Kommunikations- und Interaktionskanäle einrichten, um humanitäre Korridore zu organisieren.

„Die Parteien verständigten sich auf die gemeinsame Bereitstellung humanitärer Korridore für die Evakuierung von Zivilisten sowie für die Lieferung von Medikamenten und Nahrungsmitteln an die Orte der heftigsten Kämpfe, mit der Möglichkeit eines vorübergehenden Waffenstillstands, für den Zeitraum, in dem die Evakuierung in den Sektoren, in denen sie stattfindet, durchgeführt wird. Das heißt, nicht überall, sondern nur dort, wo es humanitäre Korridore gibt, wo es vielleicht einen Waffenstillstand geben wird. Zu diesem Zweck werden so bald wie möglich spezielle Kommunikations- und Interaktionskanäle eingerichtet und geeignete logistische Verfahren geschaffen“, erklärte Podoljak. der russische Vertreter Wladimir Medinskij (

) erklärte, dass in der zweiten Gesprächsrunde drei Themen erörtert wurden: militärische, internationale humanitäre und die Frage der künftigen politischen Lösung des Konflikts.

Leonid Slutskyy, Mitglied der russischen Delegation und Vorsitzender des russischen Staatsduma-Ausschusses für internationale Angelegenheiten, sagte, dass die zwischen Russland und der Ukraine getroffenen Vereinbarungen „in den kommenden Tagen auf höchster Ebene“ konsolidiert werden sollen…