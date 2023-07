In der Ukraine sollen Rehabilitationszentren zur Überwindung von Kriegsfolgen eingerichtet werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mit Unterstützung der Japan International Cooperation Agency wird in der Ukraine ein Netz von Rehabilitationszentren zur Überwindung von Kriegsfolgen eingerichtet. Dies kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, den 18. Juli, an.

Nach Angaben des Präsidenten wurde das Konzept für die Einrichtung solcher Zentren bereits im Gesundheitsministerium und im Ministerium für Sozialpolitik entwickelt.

„Unterschiedliches Niveau und Funktionalität, aber absolut notwendige Rehabilitationsdienste. Die Umsetzung hat bereits begonnen. Die Minister werden alle Details vorstellen“, so Selenskyj.

Es ist auch bekannt, dass in der Ukraine geplant ist, den staatlichen Auftrag für Spezialitäten im Zusammenhang mit der Rehabilitation zu erweitern.

Ein wichtiges Thema bleibt auch die Vorbereitung sowohl der Zivilgesellschaft als auch der Vertreter des Sicherheits- und Verteidigungssektors auf die massenhafte Rückkehr der ukrainischen Verteidiger und Beschützer nach dem Sieg, indem ihnen wirksame Instrumente für eine erfolgreiche Integration in die Gemeinschaften an die Hand gegeben werden.

In den Regionen Winnyzja, Dnipropetrowsk, Lwiw und Mykolajiw wurde damit begonnen, Bewerbungen für die Auswahl von Veteranenassistenten anzunehmen.