MP: Die Ukraine sollte ihr Bestes tun, um eine Übergangsfrist für CBAM auszuhandeln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Industrie befindet sich in einer einzigartig negativen Situation – Krieg und Dekarbonisierung. Die Regierung muss sich organisieren und alle Anstrengungen unternehmen, um leichtere Bedingungen für die Teilnahme am europäischen Umweltmechanismus CBAM zu erhalten.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf den Abgeordneten Musa Magomedov, Vorsitzender des Unterausschusses für Industriepolitik des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung.

Er warnte, wenn die Ukraine keine Anstrengungen unternimmt, um die Bedingungen für die Teilnahme an CBAM anzupassen, werden wir mit sehr ernsten Konsequenzen rechnen müssen.

„Wenn wir nicht die notwendige Initiative ergreifen und alles tun, um unsere Industrie zu schützen, könnte sie in einiger Zeit aufhören zu existieren. Denn wir befinden uns in einem einzigartigen Umfeld, was das Ausmaß der negativen Auswirkungen angeht – Krieg und Dekarbonisierung“, sagte Magomedov.

Der Abgeordnete versprach auch die Unterstützung des Parlamentsausschusses in diesem Prozess.

„Die Mitglieder unseres Ausschusses sind sich dieser Situation ernsthaft bewusst, und Sie können sicher auf uns und unsere Unterstützung zählen. Der Wirtschaftsausschuss ist bereit, alle Anstrengungen zu unternehmen, um unter Berücksichtigung der aktuellen Situation eine Übergangszeit für unser Land zu erreichen“, schloss er.