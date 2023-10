Die Ukraine startet das Pilotprojekt e-Fish

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das einheitliche staatliche elektronische System für das Fischereimanagement (e-Fish) ist in der Ukraine gestartet worden. Dies gab das Ministerium für Agrarpolitik und Ernährung am 16. Oktober bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass am Mittwoch, den 19. Oktober, die erste Komponente von e-Fish in Betrieb genommen wird – die Erklärung des Rechts auf kommerziellen Fischfang in elektronischer Form.

„Fischereibetriebe, die planen, in industriellem Maßstab zu fischen, müssen das Recht dazu bis zum 1. November 2023 erklären, indem sie die entsprechende elektronische Erklärung einreichen. Das e-Fish-System funktioniert rund um die Uhr und bietet die Möglichkeit, rund um die Uhr Erklärungen abzugeben“, so das Ministerium.

Sie fügten hinzu, dass die Einführung des Systems eine wichtige technologische Voraussetzung für die weitere Digitalisierung der Branche ist und die Fischereiindustrie aus dem „Schatten“ holt.

Erinnern Sie sich, dass das Ministerkabinett am 13.10.2023 einen Beschluss ¹ 1076 über die Durchführung eines Versuchsprojekts zur Umsetzung der Erklärung des Rechts auf kommerziellen Fischfang und Versuchsfänge in elektronischer Form verabschiedet hat.

Gemäß dem Vorschlag des Ministeriums für Agrarpolitik und des Ministeriums für digitale Transformation wird das Pilotprojekt e-Fish zwei Jahre lang laufen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 10. Oktober das Gesetz über die Wiederaufnahme und Öffnung der elektronischen Deklaration von Beamten in der Ukraine unterzeichnet hat.