​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Angesichts des nahenden Winters hat die Ukraine, die mehr Luftabwehrsysteme benötigt, um ihre Stromnetze vor russischen Angriffen zu schützen, mit den USA zusammengearbeitet, um „hybride Monster“ zu schaffen – umgebaute Luftabwehrsysteme, berichtet die New York Times.

Die Journalisten schreiben, die Länder seien bereit, mit dem „Monsterwaffensystem“ zu experimentieren.

US-Beamte nennen es das FrankenSAM-Programm, das moderne Boden-Luft-Raketen westlichen Kalibers mit umgebauten Abschussvorrichtungen oder Radargeräten aus der Sowjet-Ära kombiniert, die bereits bei den ukrainischen Streitkräften im Einsatz sind.

Zwei Varianten dieser improvisierten Luftabwehr – eine Kombination aus sowjetischen Buk-Raketen und amerikanischen Sea Sparrow-Raketen, die andere aus sowjetischen Radargeräten und amerikanischen Sidewinder-Raketen – wurden in den letzten Monaten auf Militärstützpunkten in den Vereinigten Staaten getestet und sollen im Herbst an die Ukraine geliefert werden.

Das dritte System, ein Hawk-Raketensystem, das mit sowjetischer Ausrüstung kombiniert wurde, wurde bereits auf dem Schlachtfeld in der Ukraine demonstriert.

Die Publikation stellt fest, dass diese Hybridsysteme „helfen, kritische Lücken in der ukrainischen Luftverteidigung zu schließen“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Deutschland vor einigen Tagen das Flugabwehrsystem IRIS-T an die Ukraine übergeben hat.