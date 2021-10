Ukraine weitet orangefarbene Zone erneut aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit Stand vom Sonntag, 10. Oktober, befinden sich bereits 16 ukrainische Regionen in der orangefarbenen Zone der Seuchengefahr. Dies geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor.

Die orangefarbene Zone umfasst die Regionen Wolyn, Dnipropetrowsk, Donezk, Schytomyr, Saporischschja, Kiew, Luhansk, Lwiw, Poltawa, Riwne, Sumy, Ternopil, Charkiw, Cherson, Chmelnyzkyj und Czernowitz.

Am höchsten ist die Coronavirus-Inzidenz in der Region Czernowitz – 799 pro 10.000 Einwohner, in der Region Luhansk – 780, in der Region Sumy – 548, in der Region Cherson – 529, in der Region Charkiw – 526, in der Region Saporischschja – 505, in der Region Donezk – 504.

Der Index der Hospitalisierungsrate (60 pro 100 Tausend) wird in 13 Oblasten überschritten: Volyn 61,2, Dnipropetrovsk – 68,8, Donetsk – 75,2, Zhytomyr – 74,6, Zaporizhia – 79,7, Lugansk – 68,9, Lwiw – 61,3, Odessa – 60,9, Sumy – 71, Kharkiv – 86,7, Kherson – 91,3, Chernivtsi – 66,5, Chernihiv – 60,5.

Überschreitung der Belegungsrate von Sauerstoffbetten in der Region Donezk.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine mehr als 11.000 neue Fälle von COVID-19 gemeldet. Bis zu 3.712 Patienten wurden mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert. Die Zahl der Todesfälle lag bei 162, während 2.581 Menschen genesen sind.

Außerdem wurde bekannt, dass eine der ukrainischen Regionen in die rote Zone verschoben werden könnte.