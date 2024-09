In der Ukraine werden Hunde für die Minensuche eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine wird speziell ausgebildete Hunde für die Suche nach Minen einsetzen. APOPO, eine internationale Organisation, die in verschiedenen Ländern Tiere für die Minensuche einsetzt, wird ihre Arbeit in der Ukraine aufnehmen, nachdem sie alle Genehmigungen erhalten hat

Für die Minensuche in der Ukraine werden speziell ausgebildete Hunde eingesetzt, was eine schnellere und effizientere Entminung der ukrainischen Gebiete ermöglichen wird.

Dies wurde von der Regierung auf Telegram mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die internationale Organisation APOPO, die sich auf die Minensuche mit Hilfe von Tieren auf der ganzen Welt spezialisiert hat, daran beteiligt sein wird.

„APOPO ist eine Organisation, die seit vielen Jahren Tiere zur Minensuche in verschiedenen Ländern einsetzt. Sie holen derzeit alle erforderlichen Genehmigungen ein und werden in Kürze ihre Arbeit in der Ukraine aufnehmen“, heißt es in der Erklärung.

Was über die Entminung der ukrainischen Gebiete bekannt ist

Im September 2023 sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal, dass die Ukraine 37 Milliarden Dollar und mehr als 10.000 Sappeure benötigt, um das Land vollständig zu entminen. Die Partner haben bereits 250 Millionen Dollar für die Entminung bereitgestellt.

Im Februar 2024 meldete der Staatliche Katastrophenschutz, dass 156.000 Quadratkilometer Land in der Ukraine potenziell vermint sind.

Anfang März unterzeichneten das ukrainische Wirtschaftsministerium und Palantir, ein auf Big-Data-Analytik spezialisiertes Unternehmen, ein Partnerschaftsabkommen zur Zusammenarbeit bei der humanitären Minenräumung. Das Dokument sieht insbesondere vor, die Ukraine mit Hilfe von Technologien der künstlichen Intelligenz zu entminen.