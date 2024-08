Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Zivilisten, die auf dem Territorium der Russischen Föderation leben, wo die Sicherheitszone gebildet wird, sind durch das humanitäre Recht geschützt, erklärte der Beamte.

Die Ukraine plant, vor dem Hintergrund der Militäroperationen in der Region humanitäre Korridore für die Evakuierung der Einwohner von Kurschtschina zu öffnen. Dies teilte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine Iryna Wereschtschuk auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Zum Schutz der an Russland grenzenden Gebiete bildet die Ukraine eine Sicherheitszone auf dem Territorium der Russischen Föderation. In dieser Zone leben zivile Russen, die durch das humanitäre Recht geschützt sind. Daher ist von den Kräften des ukrainischen Militärs geplant:

*

humanitäre Operationen zur Unterstützung der russischen Zivilbevölkerung in den Grenzgebieten der Region Kursk; * die Öffnung humanitärer Korridore für die Evakuierung von Zivilisten: sowohl in Richtung Russland als auch in Richtung Ukraine; * die Zulassung internationaler humanitärer Organisationen in die Sicherheitszone zum Zwecke der humanitären Hilfe sowie der Überwachung der humanitären Lage.

Wie wir bereits geschrieben haben, sagte Oberbefehlshaber Syrskyj, dass das ukrainische Militär weiterhin eine offensive Operation in der Region Kursk in der Russischen Föderation durchführt. Etwa 1.000 Quadratkilometer des russischen Territoriums stehen unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte.