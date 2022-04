In der Ukraine wurde eine Plattform für Unternehmensverlagerungen eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wie das Ministerkabinett am 11. April mitteilte, hat die Ukraine eine Plattform ins Leben gerufen, die die Verlagerung von Unternehmen aus Kriegsgebieten an einen sichereren Standort unterstützen soll. Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts am 11. April mit.

Es wird festgestellt, dass innerhalb eines Monats 216 Unternehmen evakuiert wurden, von denen 97 ihre Arbeit bereits an einem neuen Standort wieder aufgenommen haben.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, hat das System Prozorro.Sales in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für digitale Transformation und Dia.Biznes eine Plattform für Unternehmensverlagerungen ins Leben gerufen:

Unternehmen, die eine Verlagerung beantragt haben;

Unternehmen, die bereit sind, Unternehmen bei der Verlagerung zu helfen;

Vertreter des Wirtschaftsministeriums, der Militärverwaltungen, Unternehmen, die bei der Antragsbearbeitung, der Logistik, dem Verlagerungsprozess, der Suche nach neuen Produktionsstätten, der Verlagerung von Mitarbeitern usw. helfen.

Das Ministerium für digitale Transformation betonte, dass sich sowohl Unternehmen, die eine Verlagerung benötigen, als auch solche, die Räumlichkeiten oder andere Vermögenswerte zur Verfügung stellen wollen, bewerben können…