Ein Ukrainer hat versucht, 22 Kilo Schießpulver nach Russland zu schmuggeln

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Luhansk fanden Grenzbeamte am Kontrollpunkt Melowoje Schießpulver. Es wurde von einem ukrainischen Staatsbürger nach Russland geschmuggelt, berichtete der staatliche Grenzdienst am Dienstag, den 23. November.

Es wird berichtet, dass bei der Überprüfung des Autos Renault, Reisen von der Ukraine nach Russland, die 39-jährige Fahrer wurde von den Ordnungshütern bemerkt. Er war sichtlich erregt.

Bei der eingehenden Grenz- und Zollkontrolle des Fahrzeugs reagierte der Diensthund der Grenzbeamten auf die in der Kabine stehenden Kartons. Sie enthielten Flaschen mit Toner zum Nachfüllen von Druckern. Die Ordnungshüter fanden jedoch mehr als 22 Kilogramm Schießpulver anstelle des auf den Etiketten angegebenen Inhalts.

Der Mann gab an, dass er die Waren im Auftrag eines Bekannten transportiert habe und angeblich nicht wusste, dass die Fläschchen eine ganz andere Substanz enthielten.

Grenzschutzbeamte haben den zuständigen Strafverfolgungsbehörden einen Bericht über die Entdeckung von Beweisen für eine Straftat nach dem Artikel über Schmuggel (Artikel 201 des Strafgesetzbuches der Ukraine) übermittelt…