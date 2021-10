ukrainische Banken haben einen Rekord von 51 Mrd. Hrywnja verdient

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 haben solvente Banken, die in der Ukraine tätig sind, 51,4 Mrd. Hrywnja verdient – der höchste Wert seit 10 Jahren. Dies berichtete der Pressedienst der Nationalbank am Freitag, den 29. Oktober.

Der Gewinn des letzten Jahres belief sich in den ersten neun Monaten auf 37,6 Milliarden Hrywnja. In diesem Jahr ist er auf 51,4 Mrd. Hrywnja oder um 37 % gestiegen.

Die Eigenkapitalrendite des Sektors stieg auf 32 % gegenüber 24 % im Vorjahr. Die Verringerung der Abzüge von den Rücklagen hat viel dazu beigetragen. So gingen sie in den letzten 9 Monaten insgesamt um mehr als 60 % gegenüber dem Vorjahr zurück, bei den Krediten um die Hälfte und erreichten wieder das Vorkrisenniveau.

Die Banken haben ihre Nettozins- und Provisionserträge (35 % bzw. 28 %) im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesteigert, was auf niedrige Mittelkosten, eine verstärkte Kreditvergabe und eine Zunahme der bargeldlosen Transaktionen zurückzuführen ist.

Das Betriebsergebnis deckt den Betriebsaufwand und die Rückstellungen für Kreditrisiken mit einer Marge ab.

Zum 1. Oktober 2021 waren von den 71 solventen Banken 64 Finanzinstitute profitabel und erwirtschafteten einen Nettogewinn von 51,7 Mrd. Hrywnja. Dies glich die Verluste von 7 Banken in Höhe von insgesamt 0,3 Mrd. Hrywnja aus.

Zuvor hatte die staatliche Ukreximbank Rekordgewinne gemeldet. Der monatliche Betriebsgewinn der Ukreximbank betrug im September dieses Jahres mehr als 533 Millionen Hrywnja.

