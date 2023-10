Der ukrainische Botschafter hat sich zu einem möglichen Besuch von Selenskyj in Israel geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jetzt gibt es Interesse an einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Israel. Der ukrainische Botschafter in Israel Jewhen Kornijtschuk äußerte sich dazu in einer Sendung des TV-Marathon.

Der Diplomat merkte an, dass er sich zu Informationen über mögliche Pläne des Staatsoberhauptes, Israel zu besuchen, nicht äußern kann, da die Reisen des Präsidenten während des Krieges nicht Gegenstand öffentlicher Diskussionen sind.

„Wir werden es also aus der Presse erfahren, wenn diese Entscheidung getroffen ist und der Präsident in Israel eintrifft“, sagte Korniychuk.

Er sagte, es bestehe nun Interesse daran, einen solchen Besuch zu ermöglichen, „aber so sicher und effizient wie möglich für beide Länder.“