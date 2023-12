Ukrainische Hacker haben die Russische Föderation angegriffen: Die Kassen in Geschäften und Tankstellen funktionieren nicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Hacker der IT-Army haben das russische EPR-System 1C-Rarus angegriffen. Es wird für Buchhaltungsdienste verwendet. Dies meldete der Pressedienst des Ministeriums für digitale Transformation am Mittwoch, den 27. Dezember, auf Telegram.

Eines der größten ERP-Systeme in der Russischen Föderation hat 150.000 Nutzer, darunter Technologiegiganten und Kriegssponsoren wie Tatneft und VTB.

„Die Kunden können die Buchhaltungsdienste nicht nutzen und nicht mit voller Kapazität arbeiten. Kunden in Geschäften und Tankstellen können keine Zahlungen vornehmen, weil die Kasse nicht funktioniert. Das bedeutet für die russische Wirtschaft Verluste in Millionenhöhe“, heißt es in der Erklärung.

Die Blockierung des Systems verursacht der russischen Wirtschaft einen Schaden in Millionenhöhe. Es ist geplant, dass Rarus innerhalb von drei Tagen an die Arbeit zurückkehrt.