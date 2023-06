In Dija wird es eine neue Funktion für Einleger von gescheiterten Banken geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einleger gescheiterter Banken werden in der Lage sein, eine Rückerstattung in der mobilen Diya-App zu beantragen. Das Ministerium für digitale Transformation und der Einlagensicherungsfonds arbeiten an dem neuen Service, so der Pressedienst der Agentur.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukrainer bald in der Lage sein werden, mit wenigen Klicks die Erstattung von Einlagen zu beantragen, zu überprüfen, welcher Betrag ihnen ausgezahlt werden sollte, und Geldmittel auf ein bestehendes oder neues Konto єPidtrimka in einer der Banken-Agenturen des Fonds zu erhalten.

Nach Angaben des Ministers für digitale Transformation, Mykhailo Fedorow, gibt es derzeit 1,4 Millionen Konten von Ukrainern in Höhe von etwa 3,2 Milliarden Hrywnja.

Die geschäftsführende Direktorin des Einlagensicherungsfonds, Swetlana Rekrut, sagte, dass der FGVFL während der gesamten Zeit seines Bestehens mehr als 103 Milliarden Hrywnja an Erstattungen an die Ukrainer ausgezahlt hat, davon 7,6 Milliarden Hrywnja bereits während der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation. Vor einem Jahr wurde ein Fernzahlungsformat eingeführt, das inzwischen von vier Agenturbanken umgesetzt wird.