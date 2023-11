Ukrainische Kämpfer haben eine feindliche 2S3 Acacia SAU zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Operateure der Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine haben eine feindliche 2S3 Acacia SAU in südlicher Richtung zerstört. Dies teilte das Kommando der Spezialeinsatzkräfte mit.

Das Kommando veröffentlichte ein spektakuläres Video von der Zerstörung der feindlichen Ausrüstung.

„Operateure des 73. Seezentrums der Special Operations Forces in der südlichen Operationsrichtung haben eine getarnte feindliche Panzerartillerieanlage 2S3 Acacia entdeckt und identifiziert. Soldaten der Special Operations Forces übermittelten die Koordinaten umgehend an eine der Artillerieeinheiten der Verteidigungsstreitkräfte und stellten das Feuer ein. Die gegnerische Anlage wurde durch einen präzisen Schuss vollständig zerstört“, heißt es in dem Bericht.