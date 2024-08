Ukrainische Luftwaffe: 53 Shaheeds wurden über Nacht abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 11. August hat Russland die Ukraine mit Raketen und Shaheds angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte schossen 53 Angriffsdrohnen in 11 Regionen ab, teilte die Luftwaffe mit. Was darüber bekannt ist

In der Nacht zum Sonntag, den 11. August, haben die Luftverteidigungskräfte in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Tscherkassy, Winnyzja, Kirowohrad, Cherson, Kyjw, Saporischschja, Sumy und Riwne 53 Shaheds abgeschossen, die von der russischen Armee zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Nach Angaben der Luftwaffe griffen die Russen in der Nacht zum 11. November mit 4 ballistischen Raketen des Typs KN-23 aus der Region Woronesch und 57 Kampfdrohnen des Typs Shahed aus den Bezirken Primorsko-Achtarsk, Yeysk und Kursk in der Russischen Föderation an. Die russischen Angreifer griffen auch die Stadt Pokrovsk in der Region Donezk an, angeblich mit Raketenartillerie.

Als Ergebnis der Luftabwehrschlacht schossen mobile Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte, der Luftstreitkräfte, der Flugabwehrraketeneinheiten und der elektronischen Kampfführung der Luftwaffe 53 feindliche Drohnen in den Regionen Mykolajiw, Odessa, Tscherkassy, Winnyzja, Kirowohrad, Cherson, Kyjw, Saporischschja, Sumy, Riwne und Tscherkassy ab, so die Luftwaffe.

„Zu den russischen Angriffen mit nordkoreanischen Raketen möchte ich Folgendes sagen: ballistische KN-23 stellen eine ernsthafte Bedrohung für die Bevölkerung dar, auch wenn sie selten die gewünschten Ziele erreichen“, sagte Mykola Oleshchuk, Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.