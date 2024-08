Die ukrainische Marine hat einen Gasturm im Schwarzen Meer zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Marine hat in der Nacht einen der Gastürme im Schwarzen Meer zerstört, in dem sich Ausrüstung der Russen und ein Teil des Personals befanden. Dies berichtete der Sender Channel 24 am 10. August und veröffentlichte ein Video.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer Aufklärungsausrüstung und bis zu 40 Personen auf diesem Turm hatten.

Das Filmmaterial zeigt eine im Meer brennende Gasplattform.