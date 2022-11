Das ukrainische Ministerium für Agrarpolitik schätzt die Verluste bei den Getreideexporten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat seit Beginn der russischen Invasion rund 26 Mio. Tonnen landwirtschaftliche Erzeugnisse exportiert. Unter normalen Bedingungen betrug das Exportpotenzial jedoch 40 Millionen Tonnen. Dies erklärte der stellvertretende Minister für Agrarpolitik, Taras Vysotskyy, in einem Telethon, berichtete der Pressedienst des Ministeriums am Mittwoch, den 9. November.

Er erinnerte daran, dass die Ukraine Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten exportiert. Davon Weizen – mehr als 5,5 Millionen Tonnen, Mais – mehr als 10 Millionen Tonnen, Raps – 2,4 Millionen Tonnen, Öl- und Sonnenblumenkerne – jeweils 2 Millionen Tonnen.

„In den ersten Kriegsmonaten waren die Exporte am niedrigsten, dann stiegen sie allmählich an. Doch das Potenzial von etwa 15 Millionen Tonnen ging in diesem Zeitraum verloren. Mit anderen Worten, in diesem Zeitraum hätten wir in Friedenszeiten insgesamt etwa 40 Millionen Tonnen exportieren können“, sagte Vysotsky.

Ihm zufolge wurde das Problem der Getreidelagerung gelöst, auch durch humanitäre Hilfe der FAO und anderer internationaler Partner. Dank dieser Hilfe konnten 6 Mio. Tonnen Getreidesäcke für die Zwischenlagerung gekauft werden.

„Jetzt werden diese Säcke aktiv verteilt, 30 % der Landwirte haben bereits Mittel erhalten. Die Situation der Getreidelagerung ist nicht kritisch, und es gibt keinen Mangel an Lagerkapazität für die Ernte“, versicherte Vysotsky.