Der ukrainische Schriftsteller Dmytro Kapranov ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Schriftsteller Dmytro Kapranov ist verstorben. Darüber wurde am 16. April auf der offiziellen Seite der Brüder Kapranov berichtet.

„Freunde, wir haben ein Unglück zu beklagen. Heute Morgen ist Dmitri plötzlich gestorben. Wann und wo die Verabschiedung stattfindet, werden wir morgen schreiben. Alles andere ist abgesagt“, heißt es in der Nachricht.

Die Brüder Kapranov – Dmitry Vitalievich und Witalij Vitalievich (geboren am 24. Juli 1967 in Dubasari, heute Moldawien) – waren ukrainische Schriftsteller, Verleger, Publizisten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Blogger.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine kämpften die Schriftsteller mit Waffen in Kiew in den Reihen des Asow-Regiments.

