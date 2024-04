Ukrainische Piloten schließen Ausbildung auf F-16 ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfjets in den USA und Dänemark befindet sich in der Endphase. Das sagte der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Ilja Jewlasch, bei einem Briefing am Donnerstag, den 11. April.

„Wir haben jetzt mehrere Gruppen, die gleichzeitig ausgebildet werden, mehrere Vorbereitungsphasen – in der Endphase, darunter Piloten, die in Dänemark und den Vereinigten Staaten ausgebildet werden“, sagte er.

Jewlasch präzisierte, dass die Piloten bereits trainieren, um ihre Fähigkeiten für die Aufgaben, die ihnen in der Ukraine zugewiesen werden, zu verbessern: „Sie üben Angriffe auf kleine Ziele, einschließlich solcher Ziele wie „Shaheds“ und solche Ziele wie Marschflugkörper und Lenkflugkörper.“

Gleichzeitig lehnte er es erneut ab, über den möglichen Zeitpunkt der F-16-Lieferungen an die Ukraine zu sprechen.

„Unsere Partner sind nicht wortkarg. Alles, was die F-16 betrifft, findet hinter verschlossenen Türen statt. Und wir sprechen nicht über die Bedingungen. Eine gewisse strategische Ungewissheit verschafft uns einen Moment der Überraschung und des unerwarteten Schlags“, fügte Jewlasch hinzu.